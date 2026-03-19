Студентам будут доплачивать за рождение детей

Студентам будут выплачивать по 200 тыс. рублей при рождении ребенка, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Мера поощрения была принята в рамках расширении программы демографической поддержки в регионах с низким уровнем рождаемости.

С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье, — подчеркнула Голикова.

На данную финансовую помощь смогут рассчитывать жители 41 субъекта федерации, где показатели воспроизводства населения по итогам 2023 года оказались ниже среднероссийских. Новая мера направлена на стимулирование рождаемости в молодежной среде.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы российского правительства в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.