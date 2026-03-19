19 марта 2026 в 11:42

Студентам будут доплачивать за рождение детей

Студентам будут выплачивать по 200 тыс. рублей при рождении ребенка, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Мера поощрения была принята в рамках расширении программы демографической поддержки в регионах с низким уровнем рождаемости.

С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье, — подчеркнула Голикова.

На данную финансовую помощь смогут рассчитывать жители 41 субъекта федерации, где показатели воспроизводства населения по итогам 2023 года оказались ниже среднероссийских. Новая мера направлена на стимулирование рождаемости в молодежной среде.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы российского правительства в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае отреагировали на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина
Лукашенко назвал себя сторонником Трампа
Северные Курилы содрогнулись от землетрясения
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

