ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT Зампред генсека ООН Хак выступил против любых атак на журналистов

ООН выступает против любых атак на представителей СМИ, заявил РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Так он прокомментировал сообщения о ранении корреспондента RT Стива Суини и его оператора в результате израильского удара на юге Ливана.

Мы выступаем против любых атак на журналистов и убийств представителей СМИ, — сказал Хак.

Представитель ООН также призвал стороны соблюдать режим прекращения огня в Ливане и резолюцию Совета Безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение работой журналистов в горячих точках. Комментируя инцидент в Ливане, он назвал нападения на журналистов неприемлемыми и напомнил о российских репортерах, погибших в Донбассе и на Украине.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем сообщила, что в ближайшее время ведомство вызовет посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, чтобы выразить ему официальную позицию России по поводу нападения на журналистов. Она отметила, что действия израильских властей и военных нарушают международные правовые нормы.