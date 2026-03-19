ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT

ООН выступает против любых атак на представителей СМИ, заявил РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Так он прокомментировал сообщения о ранении корреспондента RT Стива Суини и его оператора в результате израильского удара на юге Ливана.
Мы выступаем против любых атак на журналистов и убийств представителей СМИ, — сказал Хак.
Представитель ООН также призвал стороны соблюдать режим прекращения огня в Ливане и резолюцию Совета Безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение работой журналистов в горячих точках. Комментируя инцидент в Ливане, он назвал нападения на журналистов неприемлемыми и напомнил о российских репортерах, погибших в Донбассе и на Украине.
Представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем сообщила, что в ближайшее время ведомство вызовет посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, чтобы выразить ему официальную позицию России по поводу нападения на журналистов. Она отметила, что действия израильских властей и военных нарушают международные правовые нормы.