19 марта 2026 в 20:31

ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT

Зампред генсека ООН Хак выступил против любых атак на журналистов

Фархан Хак Фархан Хак Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
ООН выступает против любых атак на представителей СМИ, заявил РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Так он прокомментировал сообщения о ранении корреспондента RT Стива Суини и его оператора в результате израильского удара на юге Ливана.

Мы выступаем против любых атак на журналистов и убийств представителей СМИ, — сказал Хак.

Представитель ООН также призвал стороны соблюдать режим прекращения огня в Ливане и резолюцию Совета Безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение работой журналистов в горячих точках. Комментируя инцидент в Ливане, он назвал нападения на журналистов неприемлемыми и напомнил о российских репортерах, погибших в Донбассе и на Украине.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем сообщила, что в ближайшее время ведомство вызовет посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, чтобы выразить ему официальную позицию России по поводу нападения на журналистов. Она отметила, что действия израильских властей и военных нарушают международные правовые нормы.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
