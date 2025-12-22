Новый год-2026
22 декабря 2025 в 19:52

Лишившаяся половины черепа после избиения модель Тартанова появилась на ТВ

Анжелика Тартанова Анжелика Тартанова Фото: Социальные сети
Избитая возлюбленным модель Анжелика Тартанова появилась в эфире шоу «Пусть говорят» после трепанации черепа. В коротком интервью она отметила, что не помнит о произошедшем. У девушки отсутствует часть черепа.

Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню, — сказала Тартанова.

Подруга модели Надежда заявила, что бойфренд девушки фактически держал ее под полным контролем. По ее словам, возлюбленный постоянно следил за Тартановой и систематически проверял ее телефон.

Ревновал он ее безумно. Даже умудрялся удаленно сообщения как-то восстанавливать и читать, — подчеркнула Надежда.

Близкие модели рассказали, что мужчина писал ее сыну с ее же телефона. В это время девушка находилась в больнице. В этих сообщениях он пытался создать впечатление, что с матерью все в порядке и ничего серьезного не случилось.

Ранее стало известно, что Тартанова не узнает родителей и 16-летнего сына. У девушки наблюдаются судороги и галлюцинации, на фоне чего поведение было дезориентированным и беспокойным. Однако врачи рассчитывают на постепенное восстановление памяти и готовят ее к переводу в реабилитационный центр.

