Избитая в Москве модель потеряла память Mash: избитая в Москве модель Тартанова не узнает родителей и сына

Модель Анжелика Тартанова, ставшая жертвой избиения в Москве, временно перестала узнавать своих родителей и 16-летнего сына, передает Telegram-канал Mash. В процессе лечения девушке провели две трепанации черепа.

Пострадавшую готовят к переводу в реабилитационный центр для дальнейшего лечения и восстановления памяти. Специалисты убеждены, что воспоминания со временем вернутся, однако точные сроки этого процесса пока не определены.

После операции у девушки возникли судороги и галлюцинации. Ее поведение было беспокойным: она снимала медицинские датчики, пыталась убежать и не реагировала на вопросы врачей.

Ранее сообщалось, что возлюбленному Тартановой, которая две недели не выходила на связь, грозит восемь лет лишения свободы за ее избиение. Мужчина похитил телефон девушки и переписывался с ее сыном от ее имени. В настоящий момент молодой человек Анжелики находится в бегах.

До этого российская модель пострадала на «гаремной» вечеринке в Стамбуле: ее избила известная кикбоксерша и обладательница титула «Мисс Турция» Бюшра Каракаш. Инцидент произошел на дне рождения у бизнесмена Аднана Далгакырана. По словам пострадавшей, он проявлял к ней интерес, но в этот момент рядом была Каракаш, которая и напала на девушку.