Водитель без прав устроил страшное ДТП и умер Три человека погибли в результате ДТП в Чувашии

Три человека погибли и четыре, в том числе двое детей, получили ранения в результате столкновения двух машин в Чувашии, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель Kia Rio, ранее лишенный прав, выехал на встречную полосу на трассе Цивильск — Ульяновск и врезался в Ford Fusion.

По первоначальной информации, лишенный прав 50-летний водитель а/м Kia Rio выехал на полосу встречного движения (со слов очевидцев не справился с управлением т/с), совершил столкновение со встречной автомашиной Ford Fusion. От полученных травм водитель Kia скончался до приезда скорой помощи, — говорится в сообщении.

Ранее на трассе в Астраханской области в результате столкновения автомобилей погибли два мальчика, еще пять человек получили травмы. Согласно предварительной информации, 24-летний водитель Chevrolet Aveo в Харабалинском районе выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta, которым управлял 26-летний мужчина.

Кроме того, в результате столкновения трех транспортных средств на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области погибли водитель и пассажирка автомобиля Lada Granta. По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение правил нетрезвым водителем Toyota Camry, что привело к цепной реакции.