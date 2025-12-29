Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 21:04

Два мальчика 2025 года рождения погибли в ДТП

Два ребенка погибли и пять взрослых пострадали в аварии под Астраханью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На трассе в Астраханской области погибли два мальчика, еще пять человек пострадали, передает УМВД России по региону. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись в Харабалинском районе.

На автодороге Волгоград — Астрахань Харабалинского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным в результате ДТП погибли двое детей и пятеро человек пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказано в сообщении.

Как пишет портал «Пункт А», 24-летний водитель Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 26-летний молодой человек. Всех пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, погибшим мальчикам не было и года: дети родились в 2025 году.

Ранее в Слюдянском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки Toyota Vista и фуры Mercedes Benz Actros. За рулем большегруза находился 38-летний мужчина. В результате ДТП он не пострадал. Владелец легковушки скончался на месте до прибытия скорой помощи.

ДТП
дети
аварии
Астраханская область
