29 декабря 2025 в 11:05

Смертельное ДТП с участием легковушки и фуры произошло под Иркутском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Слюдянском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки Toyota Vista и фуры Mercedes Benz Actros, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на МВД России. Автомобили столкнулись недалеко от поселка Мангутай — на 126-м километре трассы «Байкал».

Известно, что 68-летний водитель легковушки Toyota Vista, который ехал в сторону Улан-Удэ, не справился с управлением и столкнулся с фурой Mercedes Benz Actros, — уточнили в ведомстве.

За рулем большегруза находился 38-летний мужчина. В результате ДТП он не пострадал. Владелец легковушки скончался на месте до прибытия скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель и пассажирка автомобиля Lada Granta погибли при столкновении трех машин на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области. Авария произошла из-за пьяного водителя Toyota Camry 2000 года рождения, который спровоцировал цепную реакцию.

