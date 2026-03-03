ЦАХАЛ нанес удар по «высокопоставленному командиру» Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по «высокопоставленному командиру». В сообщении сказано, что это случилось в Тегеране «некоторое время назад».

После этого израильский Channel 12 в Х сообщил, что целью ЦАХАЛ стал командующий ливанским подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Дауд Ализаде.

Ранее в армии Израиля сообщили о ликвидации высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей Исламской революции,) Резу Хазаи. Это произошло 2 марта в Бейруте. Хазаи отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Он также руководил штабом Ливанского корпуса организации.

Кроме того в ЦАХАЛ подтвердили заход войск в Южный Ливан. Армия уже заняла несколько контрольных позиций. Израильские военнослужащие действуют в рамках усиления обороны страны на северном фронте.

До этого армия Израиля нанесла две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. Войска атаковали военные объекты, принадлежащие «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла».