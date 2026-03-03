Взрыв дрона не дал теннисисту доиграть матч

В Фуджейре матч с участием белорусского теннисиста Даниила Остапенкова прервали по решению местных властей, так как обломки беспилотника упали в нефтяной промышленной зоне. На момент инцидента спортсмен одерживал победу над японцем Хаято Мацуокой со счетом 6:3, 4:6, 2:1.

Первоначально организаторы заявляли о намерении продолжить турнир. Однако Международная федерация тенниса уже приняла решение о переносе двух других соревнований, запланированных к проведению в этом же месте в период с 16 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участия в выставочном турнире Tie Break Tens. Спортсмены остаются в Дубае из-за закрытого авиасообщения в регионе. Соревнования должны были пройти 3 марта в Индиан-Уэллсе, предваряя турнир «Мастерс». Заменой Медведева стал представитель Казахстана Александр Бублик, а место Рублева займет американец Лернер Тьен.

До этого журналистка Рим Абуллейль заявила, что Рублев не может вылететь из Дубая из-за закрытого неба. В аналогичной ситуации оказались и другие известные теннисисты: финалист турнира Таллон Грикспор, финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич. Также в ловушке застряли официальные лица и журналисты.