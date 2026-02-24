Медведев разгромил соперника на старте турнира в Дубае Медведев обыграл китайца Шана на старте турнира категории ATP 500 в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого составляет свыше $3,3 млн (253,2 млн рублей), сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов. Атлет победил китайца Цзюнчэн Шана со счетом 6:1, 6:3. Поединок продлился чуть более часа.

Следующим соперником россиянина станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка. Он — экс-третья ракетка мира, который проводит заключительный сезон в своей карьере. На данный момент Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 22 титула ATP.

Ранее Медведев потерпел поражение от француза Уго Умбера в стартовом матче турнира ATP в Роттердаме в Нидерландах. В трехсетовой борьбе победа досталась Умберу со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Для россиянина этот турнир был дебютным после выступления за сборную РФ в Кубке Дэвиса.

До этого стало известно, что испанский теннисист Карлос Алькарас впервые выиграл Australian Open, разгромив в финале серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Эта победа позволила 22-летнему спортсмену собрать карьерный Большой шлем, сделав его самым молодым обладателем этого достижения в Открытую эру.