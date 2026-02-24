Ушла звезда фильма «А зори здесь тихие» Шевчук: самые яркие фото актрисы
Кадр из фильма «... А зори здесь тихие». В роли Риты Осяниной — актриса Ирина Шевчук (справа), в роли зенитчицы — актриса Ирина Кмит (слева)
Фото: РИА Новости
Ушла из жизни заслуженная артистка России Ирина Шевчук. Зрители старшего поколения помнят ее по роли Риты Осяниной в культовом фильме режиссера Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие».
Шевчук стала актрисой случайно. Она жила в Киеве, училась в школе. В 10-м классе попала на съемки картины «Ну и молодежь!» Резо Чхеидзе в качестве артистки эпизода. Именно тогда, признавалась Ирина Борисовна, «влюбилась в профессию навсегда». Окончила ВГИК. Снималась в лентах «Приключения желтого чемоданчика», «Белый Бим Черное Ухо», «Медный ангел», «Государственная граница», «Исцеление любовью», «Сонька Золотая Ручка» и многих других. Всего в ее фильмографии более 50 работ. Также Шевчук стала основательницей популярного кинофестиваля «Киношок» в Анапе и более 30 лет работала его вице-президентом.
Артистка была замужем за композитором Александром Афанасьевым, пять лет назад, в 2020 году, он ушел из жизни. Дочь пары Александра Афанасьева-Шевчук стала актрисой.
В последний раз Ирина Шевчук снималась в кино в 2022 году: в триллере «Французский мастер» режиссера Юсупа Разыкова у нее небольшая роль. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» признавалась: мечтает сыграть в такой ленте, чтобы зрители, посмотрев фильм, осознали ценность жизни. «Не знаю, успею ли, но очень хочу», — делилась заслуженная артистка России.
Ирине Шевчук было 74 года. Причиной смерти, по словам дочери, стала лимфома головного мозга, с которой артистка боролась почти три года.
Яркие кадры из фильмов и жизненных будней «Риты Осяниной» — в фотогалерее NEWS.ru.
Ирина Шевчук, 1976 год
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «... А зори здесь тихие». В роли Риты Осяниной — актриса Ирина Шевчук, в роли мужа — актер Борис Токарев
Фото: РИА Новости
Анатолий Кузнецов, Ирина Шевчук и Леонид Ярмольник (справа налево) в фильме Вениамина Дормана «Медный ангел»
Фото: РИА Новости
Ирина Шевчук (в центре) в фильме «Медный ангел»
Фото: РИА Новости
Ирина Шевчук
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Фестиваль «Киношок». Слева направо: президент фестиваля, кинодраматург Виктор Иванович Мережко, генеральный директор фестиваля, актриса Ирина Борисовна Шевчук и художественный руководитель фестиваля Сергей Новожилов
Фото: Галина Климт/РИА Новости
Вице-президент и генеральный директор «Киношока» Ирина Шевчук на карнавале в честь 20-летия кинофестиваля «Киношок», проходящего в Анапе
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ирина Шевчук
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вице-президент и генеральный директор «Киношока» Ирина Шевчук и режиссер, актер Андрей Анкудинов на вечере актерской песни в рамках ХХII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2013» в Анапе
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Шевчук с дочерью, актрисой Александрой Афанасьевой-Шевчук на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Ирина Шевчук
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press