Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:32

Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки на 11 лет

Экс-главу научного центра Минобороны Рутько приговорили к 11 годам за взятки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ Игоря Рутько, передает СК России. Его обвиняют в получении взяток на сумму 30,2 млн рублей.

Назначить Игорю Рутько наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 20 млн рублей. <…> Конфисковать сумму взятки, — сказал судья.

Отмечается, что экс-чиновника также лишили воинского звания полковник и государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе сроком на восемь лет.

Ранее военная прокуратура Воронежского гарнизона запросила 12 лет колонии для замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки при закупках обмундирования для армии. Обвинение также предложило лишить его воинского звания и госнаград.

До этого сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.

Россия
суды
Минобороны
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.