Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки на 11 лет Экс-главу научного центра Минобороны Рутько приговорили к 11 годам за взятки

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ Игоря Рутько, передает СК России. Его обвиняют в получении взяток на сумму 30,2 млн рублей.

Назначить Игорю Рутько наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 20 млн рублей. <…> Конфисковать сумму взятки, — сказал судья.

Отмечается, что экс-чиновника также лишили воинского звания полковник и государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе сроком на восемь лет.

Ранее военная прокуратура Воронежского гарнизона запросила 12 лет колонии для замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки при закупках обмундирования для армии. Обвинение также предложило лишить его воинского звания и госнаград.

До этого сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.