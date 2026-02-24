Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:08

Суд в Татарстане выпустил из СИЗО основателя «Волги-Автодора»

Бизнесмена Шевырева выпустили из СИЗО по делу о покушении на сноху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд Татарстана выпустил из СИЗО заместителя директора компании «Волга-автодор» Станислава Шевырева, передает «Татар-информ». Он останется под домашним арестом. Мужчина проходит по делу об организации покушения на жену его сына, Ирину.

Мера пресечения изменена на домашний арест, — сообщили в суде.

14 октября Ирина Шеверева проводила дочку в гимназию и вернулась на парковку, где стоял ее автомобиль. Там женщину поджидал неизвестный на электробайке, он напал на нее и повалил на землю, после чего начал наносить удары ножом. Ирине удалось отбиться от преступника и вызвать полицию.

Ранее Шевырева обратилась в суд с просьбой отпустить из-под стражи подозреваемого — своего свекра. Женщина подверглась нападению на парковке две недели назад. По подозрению в организации покушения на нее арестованы ее супруг Иван Шевырев и его отец. Женщина написала письмо в защиту свекра, подчеркнув, что он не имеет отношения к нападению и между ними не было конфликта.

Также сообщалось, что в Республике Тыва умерла 38-летняя участница СВО и ветеран боевых действий Анна Дамбыы. Родственники подозревают, что она погибла от рук собственного супруга. По предварительным данным, муж мог забить женщину до смерти, однако следователи воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу.

