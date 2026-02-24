Суд в Татарстане выпустил из СИЗО основателя «Волги-Автодора» Бизнесмена Шевырева выпустили из СИЗО по делу о покушении на сноху

Верховный суд Татарстана выпустил из СИЗО заместителя директора компании «Волга-автодор» Станислава Шевырева, передает «Татар-информ». Он останется под домашним арестом. Мужчина проходит по делу об организации покушения на жену его сына, Ирину.

Мера пресечения изменена на домашний арест, — сообщили в суде.

14 октября Ирина Шеверева проводила дочку в гимназию и вернулась на парковку, где стоял ее автомобиль. Там женщину поджидал неизвестный на электробайке, он напал на нее и повалил на землю, после чего начал наносить удары ножом. Ирине удалось отбиться от преступника и вызвать полицию.

Ранее Шевырева обратилась в суд с просьбой отпустить из-под стражи подозреваемого — своего свекра. Женщина подверглась нападению на парковке две недели назад. По подозрению в организации покушения на нее арестованы ее супруг Иван Шевырев и его отец. Женщина написала письмо в защиту свекра, подчеркнув, что он не имеет отношения к нападению и между ними не было конфликта.

