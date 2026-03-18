Свинцов объяснил отказ обжаловать исключение из ЛДПР

Свинцов не будет оспаривать в суде решение об исключении из ЛДПР

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что не планирует обращаться в суд для обжалования своего исключения из рядов ЛДПР. По словам парламентария, он не видит оснований для судебных разбирательств, передает корреспондент NEWS.ru.

Причин для обращения в суд я не вижу. В целом руководство партии — это же не один человек, это коллектив. Коллектив ошибаться не может, — сказал Свинцов.

Ранее замруководителя Центрального аппарата политической силы Элеонора Кавшар сообщила, что депутата исключили из ЛДПР, так как он порочил репутацию партии. Также она упомянула массовые жалобы на парламентария со стороны россиян. Свинцова исключили из ЛДПР в среду, 18 марта. По словам Кавшар, соответствующее решение было принято единогласно.

До этого сам Свинцов заявлял, что ему нечего сказать на слухи о его исключении из фракции ЛДПР. Депутат призвал не делать из этого сенсацию, отметив, что подобные ситуации являются обычной рабочей процедурой. В каждой партии кого-то исключают, кто-то сам уходит, добавил он.