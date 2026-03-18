18 марта 2026 в 15:53

Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Депутата Госдумы Андрея Свинцова исключили из ЛДПР при единогласном решении президиума Высшего совета партии, сообщила замруководителя Центрального аппарата политической силы Элеонора Кавшар. В заявлении сказано, что Свинцов порочил репутацию Либерально-демократической партии. Также уточнялось, что россияне в массовом порядке жаловались на депутата, передает корреспондент NEWS.ru.

Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений,— сказано в заявлении.

Ранее Свинцов заявил, что ему нечего сказать на слухи о его исключении из фракции ЛДПР. Депутат призвал не делать из этого сенсацию, отметив, что подобные ситуации являются обычной рабочей процедурой.

До этого стало известно, что президиум Высшего совета ЛДПР исключил из партии Ярослава Нилова за нарушение партийной дисциплины. Причиной происходящего стал затяжной конфликт Нилова и члена Высшего совета, первого замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутата Мосгордумы Марии Воропаевой. Нилов отмечал, что ни в законе, ни в регламенте думы нет процедуры исключения из фракции.

