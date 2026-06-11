Парикмахер ответил, всегда ли дорогой шампунь лучше дешевого

Дорогие шампуни часто имеют посредственный состав, так как зарубежные компании не стремятся улучшать свои продукты для российского рынка, заявил NEWS.ru парикмахер основатель бренда косметики Miló, владелец салона Miló Beauty Евгений Гиниятулин. В то же время, по его словам, не стоит делать выбор и в пользу самых дешевых средств.

Если сравнивать люксовый продукт именитого международного бренда с самым дешевым шампунем из супермаркета — да, разница будет ощутимой. Но это крайности. Если же говорить про средний и чуть выше среднего сегмент, из того, что сейчас реально доступно на российском рынке, — картина совсем другая. Многие иностранные компании, которые остались после 2022 года, не торопятся улучшать свои формулы для российского покупателя. Составы у них зачастую проходные, ингредиентная база слабее, чем можно было бы ожидать за эти деньги, — поделился Гиниятулин.

Он отметил, что российские производители в настоящее время сталкиваются с уникальной задачей: им необходимо привлечь внимание потребителей, удержать их и превратить в постоянных клиентов. По словам эксперта, единственный путь к этому — создание продукта, который действительно выполняет свои функции. Поэтому, как подчеркнул парикмахер, стоит отказаться от излишних затрат на брендовые шампуни.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами могут быть вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты могут вызвать аллергические реакции.