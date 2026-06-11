Врач ответила, кого комары кусают чаще всего Врач Уланкина: комары чаще всего кусают спортсменов, сладкоежек и беременных

Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, для насекомых также привлекательны люди, употребляющие алкоголь.

Летом многие замечают, что одних людей комары буквально атакуют, тогда как другие почти не страдают от укусов. Привлекательность человека для насекомых неслучайна и зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. Они ориентируются на запахи, которые выделяет человеческое тело. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, присутствующие в поте и выдыхаемом воздухе. А вблизи комар реагирует на тепло тела. Чаще всего подвергаются укусам спортсмены, сладкоежки и беременные, — поделилась Уланкина.

Она отметила, прямой связи между употреблением сладостей и частотой укусов насекомых нет. Тем не менее, по словам специалиста, избыток простых углеводов способен изменить метаболизм и состав веществ, выделяемых организмом, что теоретически может сделать человека более привлекательным для комаров.

Повышенное внимание комаров также могут привлекать люди, употребившие спиртные напитки. Исследования показывают, что даже небольшая доза алкоголя способна привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов. Кроме того, из-за алкоголя человек может выделять больше углекислого газа, который служит для насекомых своеобразным ориентиром. Отдельного внимания заслуживают люди с сахарным диабетом. При нарушениях углеводного обмена изменяется состав пота. Кроме того, колебания уровня глюкозы могут влиять на запах тела, — добавила Уланкина.

Она подчеркнула, что полностью защититься от укусов комаров трудно, но риск можно уменьшить с помощью репеллентов, защитной одежды и москитных сеток. По словам врача, также полезно избегать стоячих водоемов, особенно вечером, когда насекомые наиболее активны.

Ранее токсиколог Константин Сиворонов предупредил, что тошнота, головокружение и головная боль могут указывать на отравление репеллентами. По его словам, большинство средств, доступных сегодня, безопасны при правильном использовании.