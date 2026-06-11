Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 05:30

Врач ответила, кого комары кусают чаще всего

Врач Уланкина: комары чаще всего кусают спортсменов, сладкоежек и беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, для насекомых также привлекательны люди, употребляющие алкоголь.

Летом многие замечают, что одних людей комары буквально атакуют, тогда как другие почти не страдают от укусов. Привлекательность человека для насекомых неслучайна и зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. Они ориентируются на запахи, которые выделяет человеческое тело. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, присутствующие в поте и выдыхаемом воздухе. А вблизи комар реагирует на тепло тела. Чаще всего подвергаются укусам спортсмены, сладкоежки и беременные, — поделилась Уланкина.

Она отметила, прямой связи между употреблением сладостей и частотой укусов насекомых нет. Тем не менее, по словам специалиста, избыток простых углеводов способен изменить метаболизм и состав веществ, выделяемых организмом, что теоретически может сделать человека более привлекательным для комаров.

Повышенное внимание комаров также могут привлекать люди, употребившие спиртные напитки. Исследования показывают, что даже небольшая доза алкоголя способна привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов. Кроме того, из-за алкоголя человек может выделять больше углекислого газа, который служит для насекомых своеобразным ориентиром. Отдельного внимания заслуживают люди с сахарным диабетом. При нарушениях углеводного обмена изменяется состав пота. Кроме того, колебания уровня глюкозы могут влиять на запах тела, — добавила Уланкина.

Она подчеркнула, что полностью защититься от укусов комаров трудно, но риск можно уменьшить с помощью репеллентов, защитной одежды и москитных сеток. По словам врача, также полезно избегать стоячих водоемов, особенно вечером, когда насекомые наиболее активны.

Ранее токсиколог Константин Сиворонов предупредил, что тошнота, головокружение и головная боль могут указывать на отравление репеллентами. По его словам, большинство средств, доступных сегодня, безопасны при правильном использовании.

Здоровье
врачи
насекомые
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морпехи ВС РФ рассказали об успешных ударах по тылам ВСУ в зоне СВО
Балицкий заявил, что МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах ЗАЭС
Солдаты ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области
Россиянам рассказали, кому надо молиться о защите от нападения врагов
Бизнесменов могут перестать отправлять в СИЗО за экономические дела
Врач ответила, кого комары кусают чаще всего
Врач объяснила, какие продукты опасны в жаркую погоду
Мужчинам назвали анализы крови, необходимые для проверки потенции
США назвали цели новых ударов по Ирану
В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к новым эпидемиям
Парикмахер ответил, всегда ли дорогой шампунь лучше дешевого
Сразу три города в Краснодарском крае остались без авиасообщения
Матч Англия — Коста-Рика перед ЧМ отложили
Гастроэнтеролог назвала главные и необычные симптомы гастрита
Росстандарт обновил ГОСТ на методы испытаний обоев
Массовые увольнения, спад доходов: почему рост рубля может стать проблемой
Иран нанес удары по объектам США в ответ на атаку Вашингтона
ЕС угрожает Грузии и требует ввести санкции против РФ: чего они добьются
Орлов обратился к семьям погибших после ДТП в центре города
«Вертолеты России» передали заказчику первые Ми-171А3
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.