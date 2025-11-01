Жертва неудавшегося покушения в Казани заступилась за подозреваемого

Жертва резонансного для Казани нападения Ирина Шевырева обратилась в суд с просьбой отпустить из-под стражи подозреваемого — своего свекра, сообщает RT. Женщина подверглась нападению на парковке две недели назад. По подозрению в организации покушения на нее арестованы ее супруг Иван Шевырев и его отец — Станислав Шевырев.

Женщина написала письмо в защиту свекра, подчеркнув, что он не имеет отношения к нападению и между ними не было конфликта. В то же время апелляцию на его арест отклонили, и он останется под стражей до 14 декабря. На заседании присутствовал и сам Иван Шевырев, который находится под подпиской о невыезде.

14 октября Ирина проводила дочку в гимназию и вернулась на парковку, где стоял ее автомобиль. Там женщину поджидал неизвестный на электробайке, он напал на нее и повалил на землю, после чего начал наносить удары ножом. Ирине удалось отбиться от преступника и вызвать полицию.

Подозреваемых по делу заключили под стражу 20 октября. В тот же день суд назначил домашний арест другому фигуранту дела — Булату Галлямову, сотруднику службы безопасности компании «Волга-Автодор», который, как считают правоохранительные органы, непосредственно участвовал в покушении на Ирину.