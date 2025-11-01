Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы

20-летняя Лала Крамаренко, ранее возглавлявшая сборную России по художественной гимнастике, сообщила на YouTube-канале «Элемент Батыршиной» о своем решении продолжить карьеру после серьезной травмы. Спортсменке оперировали колено летом 2024 года.

Я восстанавливаюсь после операции. Надеюсь, что скоро вернусь на площадку и буду выступать. <…> Я официально возвращаюсь в спорт, — прокомментировала Крамаренко.

По информации РБК, бывший главный тренер сборной России Ирина Винер сообщала, что врачи ошибочно удалили здоровую часть мениска гимнастке. Однако отец спортсменки заявил, что у них нет претензий к медицинским специалистам. В феврале гимнастка рассматривала возможность завершения карьеры, однако теперь сообщила, что восстанавливается после операции. Она выразила надежду на скорое возвращение на площадку.

Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.