Украинец сбил пограничника в попытке незаконно попасть в Румынию

Украинский водитель внедорожника, пытавшийся незаконно пересечь границу с Румынией, сбил пограничника, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Пострадавший получил тяжелые травмы.

На Буковине сотрудники пограничной службы обратили внимание на внедорожник, двигавшийся в направлении границы. Водитель проигнорировал требование остановиться и предпринял рискованный маневр, чтобы избежать встречи с патрулем и пересечь линию инженерно-заградительных сооружений, пытаясь незаконно проникнуть в Румынию.

В результате инцидента сбитого пограничника доставили в больницу. Позже сотрудники и полицейские обнаружили брошенный автомобиль на окраине населенного пункта. В машине находились шесть человек, которые были задержаны при попытке нелегального пересечения границы. Поиски водителя все еще ведутся.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что в 2025 году зафиксировано около 1,4 тыс. случаев незаконного пересечения границы с Белоруссией. По его словам, попыток попасть в страны Европейского союза таким образом было значительно больше.