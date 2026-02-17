Мертвец «помогал» уклонистам бежать с Украины за $15 тыс. Пограничник продавал право на выезд с Украины по паспорту покойного отца

Пограничник организовал незаконный выезд мужчин призывного возраста за границу, используя документы своего умершего отца, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Его задержали во Львовской области.

По данным следствия, за пересечение границы он требовал $15 тыс. (около 1,4 млн рублей). Для оформления выезда использовались паспорта 70-летнего покойного отца задержанного, а также 77-летнего родственника его знакомого.

Ранее при обыске у главы военно-врачебной комиссии в Днепропетровской области Украины нашли более $300 тыс. (22 млн рублей). Женщина за «вознаграждение» оформляла фиктивные медицинские справки. Ей и ее сообщнику предъявили обвинения в получении взятки.

До этого военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов выразил мнение, что Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой, даже если завтра на фронт отправит 2 млн уклонистов. По его словам, теоретически резерв с таким количеством украинских мужчин существует, но в условиях боевых действий он окажется бесполезным.