Два украинца чуть не окоченели и не умерли от голода в румынских горах Румынские спасатели вывели из заснеженных гор двух украинцев-нелегалов

На севере Румынии спасатели и пограничная полиция вывели в безопасное место двух молодых граждан Украины, которые незаконно пересекли границу через горный массив, сообщает служба спасения Salvamont. Мужчины не могли продолжить путь из-за глубоких сугробов. Сигнал о помощи от двух 30-летних беглецов поступил по номеру 112.

Двое молодых украинцев сообщили, что испытывают сильный холод, не имеют провизии и полностью потеряли способность ориентироваться на местности, — сказано в сообщении.

Спасательные работы велись в труднодоступной горной местности во время сильных морозах. Спустя несколько часов спасатели вместе с пограничниками обнаружили пострадавших: мужчины были живы, однако их одежда промокла, а передвигались они с большим трудом. На месте им оказали первую помощь, напоили горячим чаем, дали энергетические батончики и укрыли термоодеялами.

