Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов В Таджикистане ликвидировали группу вооруженных террористов из Афганистана

Пограничники ликвидировали четверых вооруженных террористов, которые проникли в Таджикистан через границу с Афганистаном, пишет агентство «Ховар». Они не стали подчиняться погранслужбе и оказали сопротивление.

18 января 2026 около 00 часов 30 минут четверо членов террористической организации пересекли государственную границу на участке пограничного знака № 151/2, левом крыле охраняемой зоны седьмого погранпоста «Хирманджо», — говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли три автомата Калашникова, винтовку иностранного производства, шесть магазинов и 183 патрона к автоматам и пистолетам. Также были обнаружены три мобильных телефона, радиостанция и лодка.

