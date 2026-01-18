Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 13:03

Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов

В Таджикистане ликвидировали группу вооруженных террористов из Афганистана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пограничники ликвидировали четверых вооруженных террористов, которые проникли в Таджикистан через границу с Афганистаном, пишет агентство «Ховар». Они не стали подчиняться погранслужбе и оказали сопротивление.

18 января 2026 около 00 часов 30 минут четверо членов террористической организации пересекли государственную границу на участке пограничного знака № 151/2, левом крыле охраняемой зоны седьмого погранпоста «Хирманджо», — говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли три автомата Калашникова, винтовку иностранного производства, шесть магазинов и 183 патрона к автоматам и пистолетам. Также были обнаружены три мобильных телефона, радиостанция и лодка.

Ранее эстонские пограничники не пустили израильтянина, направлявшегося в страну с самоваром. Власти прибалтийской республики сочли, что это приспособление для кипячения воды подпадает под санкции.

До этого гражданку Украины не допустили к посадке на рейс из Варшавы в Цюрих из-за надписи на лице. Сотрудникам пограничной службы не понравилось слово «бомба», которое женщина написала на лице.

пограничники
Таджикистан
Афганистан
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Врач раскрыл последствия дефицита витамина D зимой
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.