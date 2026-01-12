Украинка не смогла улететь из Варшавы из-за шутки с надписью на лбу

Гражданку Украины не допустили к посадке на рейс из Варшавы в Цюрих из-за шутливой надписи на лице, сообщает польская радиостанция RMF FM. Сотрудникам пограничной службы в аэропорту Окенце не понравилось слово «бомба», которое женщина написала у себя на лбу.

Уточняется, что 29-летняя пассажирка вела себя спокойно и не проявляла агрессии, выполняя все требования охраны. При проведении личного досмотра и проверки ее багажа никаких опасных предметов или веществ обнаружено не было.

Женщина пояснила пограничникам, что сделала эту надпись помадой в качестве розыгрыша. Несмотря на отсутствие реальной угрозы, ее действия расценили как нарушение правил безопасности. В результате украинка не только не смогла вылететь в Швейцарию, но и была оштрафована на 500 злотых (10 930 рублей).

