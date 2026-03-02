Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:31

Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину

Москалькова: Киев не хочет принять семь спасенных на СВО украинцев

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семь граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны СВО, хотят вернуться домой но Киев не готов их принять, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что процесс воссоединения людей с семьями является сложным. В его организации участвуют Международный Комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, а также Белоруссия.

Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе, — сказала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила, что Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму. Однако, по словам омбудсмена, категории, о которых говорит украинская сторона, не могут быть равнозначны мирным жителям. Москалькова добавила, что Украина продолжает удерживать 10 человек из Курской области.

