$10 тыс. за инвалидность. Как украинские ТЦК делают миллионы на уклонистах

При обыске у главы военно-врачебной комиссии ТЦК в Днепропетровской области Украины нашли более $300 тыс. Женщина за «вознаграждение» оформляла фиктивные медсправки. Ей и ее сообщнику предъявлены обвинения в получении взятки. Сколько лет тюрьмы грозит обоим, почему, несмотря на все усилия по борьбе с коррупцией в военно-врачебных учреждениях Украины, они не дают результата, читайте в материале NEWS.ru.
Как глава ВВК в Днепропетровской области брала взятки
Глава военно-врачебной комиссии (ВВК) в Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 города Каменское Днепропетровской области Украины получила взяток в общей сложности более чем на $300 тыс. за выдачу поддельных справок для уклонения от мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна».
За оформление документов женщина, как установило следствие, получала от $2,5 тыс. «Клиентов» ей находил сотрудник местного военкомата. По данным СБУ, было задокументировано более 20 фактов передачи взяток. Подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как на Украине борются с коррупцией в военкоматах
По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, ужесточение правил мобилизации в 2024 году привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях Украины. В конце декабря 2024 года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. Позже кабинет министров утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который, в частности, предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. Несмотря на это, правоохранительные органы и СМИ на Украине продолжают сообщать о выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности о незаконном оформлении инвалидности.
Сколько стоит «отмазка» от мобилизации на Украине
Коррупционные схемы по уклонению от мобилизации работают во многих регионах Украины, рассказал NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров. «Если человека задержали на улице, можно „отмазаться“ примерно за $1–2 тыс. Если привезли в ТЦК — примерно от $5 тыс. до $10 тыс. в зависимости от конкретного случая», — пояснил он.
По его словам, медики из военно‑врачебных комиссий формально оформляют заболевания, присваивают инвалидность и тем самым освобождают военнообязанного от призыва. «Это было и в других структурах. Помните скандал с тем, что значительная часть прокурорского состава якобы имела инвалидность? У каждого вопроса своя цена», — добавил Килинкаров.
Куда идут коррупционные деньги и кто их распределяет
Система коррупции вокруг ТЦК обычно выстроена вертикально, рассказал политолог Владимир Скачко. По его словам, сборщики на местах определенную сумму отчисляют тем, кто отвечает за призыв и кадровые вопросы.
«В таких схемах задействованы люди как на низовом уровне, так и на более высоких позициях в профильных ведомствах, — объяснил он в разговоре с NEWS.ru. — Когда я был на Украине, слышал анекдоты о масштабах сборов. Один из бывших министров как‑то говорил, что самым „плохим днем“ для него был день, когда в его кабинет не принесли $1 млн. Это иллюстрирует масштабы коррупции».
Почему коррупция в военкоматах Украины не поддается «лечению»
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров обещал решить проблемы, связанные с ТЦК, напомнил Килинкаров. Однако на практике это крайне сложно.
«Проблемы глубокие: одним заявлением их не решить. Мотивации идти добровольно воевать у многих украинцев нет», — отметил политолог.
По его словам, это тоже тесно связано с коррупцией: средства расходуются на обогащение политэлиты, тогда как на мотивацию и поддержку солдат денег часто не хватает. «Система устроена так, что ответственность за мобилизацию перекладывается на население, а коррупционные механизмы продолжают работать», — заключил эксперт.
Читайте также:
Миллионы убитых, провалы, блэкаут: что на самом деле происходит с ВСУ
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Киев в ужасе, ЕС в восторге: новый дрон «Герань-5» не оставляет ВСУ шансов