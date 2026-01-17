Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват

Бо́льшая часть Киева на фоне отключений электроэнергии осталась не только без света, но и без отопления. Власти Украины винят во всем ракетные удары ВС РФ и суровую зиму, а мэр столицы Виталий Кличко вступил в публичный конфликт с главой страны Владимиром Зеленским. При этом рядовые граждане уверены: нынешняя тяжелая ситуация — результат действий коррумпированной украинской власти. Что сейчас происходит в Киеве и может ли недовольство киевлян вылиться в массовые протесты — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Киеве

Согласно данным военного корреспондента Дмитрия Стешина, жители Киева начали использовать кирпичи для обогрева помещений. Соответствующие скриншоты из украинского сегмента соцсетей он опубликовал в своем Telegram-канале. Технология заключается в том, чтобы раскалить кирпич в печи или на открытом огне, а затем занести его в помещение для отдачи тепла.

Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это необходимо для координации действий всех экстренных служб в Киеве и регионах. При этом столица и ее окрестности, как утверждает чиновник, вошли в число территорий, где сложилась наиболее сложная ситуация с электроснабжением.

Шмыгаль также обвинил в отключениях Россию: он утверждает, что на Украине не осталось ни одной не атакованной РФ электростанции.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru объяснил: у ВС РФ нет цели заморозить украинских граждан. Объекты энергетики становятся мишенями для ударов, поскольку задействованы в работе военных производств.

МЧС Украины

«В ключевых городах Украины — Львове, Одессе, Харькове и Киеве — сосредоточены транспортные узлы, склады и логистические центры, которыми пользуются ВСУ и которые завязаны на энергоснабжении. Поэтому удары по энергетике направлены на дестабилизацию работы этих объектов. Такие удары имеют прямое военное значение: они снижают производство беспилотников и других видов вооружения, нарушают топливное снабжение и работу портов, через которые перемещаются военные грузы», — пояснил собеседник.

Кто виноват в блэкаутах на Украине

На фоне проблем со снабжением на Украине разгорается внутриполитический скандал. Владимир Зеленский прямо заявил, что власти Киева упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления.

«Теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Кличко в ответ обвинил президента в обесценивании труда тысяч специалистов, которые поддерживают жизнедеятельность Киева. Он также намекнул на попытки Зеленского скрыть от населения правду о событиях в стране.

«Я по крайней мере говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы», — указал градоначальник.

По словам Дандыкина, сейчас украинская сторона пытается компенсировать потери в энергетике, используя западные дизель-генераторы. Однако этого явно недостаточно.

«Их ресурсов и топлива остается максимум на 20 дней, что ставит энергосистему под угрозу коллапса», — считает он.

К чему приведут отключения на Украине

Сами украинцы считают, что вина за происходящее лежит на представителях всех уровней власти — и центральной, и региональной. В городских пабликах они обвиняют чиновников в коррупции, которая и привела к тому, что энергетические объекты не обеспечены ни защитой, ни должным обслуживанием.

«Это результат действий нынешней власти: коррупции, грабежей, невежества и высокомерия»; «Пусть „зеленые“ (сторонники Зеленского. — NEWS.ru) вернут в бюджет 8 млрд гривен и отдадут часть помощи партнеров на поддержку энергетики — сразу станет намного лучше»; «Народ, мы вместе — реальная власть! Нет издевательствам незаконного „руководства“, даем отпор каждый на своем месте всеми способами», — пишут интернет-пользователи.

Владимир Зеленский

Может ли недовольство киевлян привести к массовым протестам в столице? По словам экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, отдельные выступления против действий власти уже происходят на Украине. Однако, отмечает собеседник NEWS.ru, они носят хаотичный характер.

«Если же говорить о масштабных акциях, то дело не только в энергетике — накопилось множество проблем, в том числе в работе ТЦК. Потенциал для протестов на Украине огромный, даже выше, чем перед двумя предыдущими Майданами. Однако ключевой вопрос — найдется ли лидер или организационный центр, который возьмет на себя координацию протестных акций. Нужен человек, который понимает, что проведение акций в условиях военного положения грозит уголовной ответственностью. Вполне возможно, что такую роль могла бы сыграть Юлия Тимошенко, но против нее „вовремя“ открыли уголовное дело», — сказал Килинкаров.

Дандыкин в свою очередь уверен: нынешняя ситуация в любом случае может сыграть на руку России.

«Удары по энергетике в конечном счете влияют и на ход специальной военной операции, уменьшая производственные возможности и военную логистику украинской армии. Это путь к победе и миру», — резюмировал военэксперт.

