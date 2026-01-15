Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 23:39

Зеленский раскритиковал работу Кличко

Зеленский раскритиковал работу мэрии Киева во время блэкаута

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую мэром украинской столицы Виталием Кличко. В Telegram-канале он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления.

Ситуация в Киеве особенно сложная: городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, — сказано в публикации.

Ранее экстренные веерные отключения электроэнергии были введены еще в семи регионах Украины. Утвержденные плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

До этого Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль возглавит работы по поддержке населения и местных общин в данных условиях.

Кроме того, украинские чиновники заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.

