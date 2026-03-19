Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мадрид выступил с резким призывом к лидерам Евросоюза немедленно разблокировать пакет финансовой помощи Киеву на сумму €90 млрд, сообщает Euractiv. Реализация этой программы в данный момент заблокирована из-за позиции Венгрии.

Выступая после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, глава киевского режима подчеркнул, что эти средства жизненно необходимы Украине уже сейчас. Зеленский назвал европейский кредит единственным возможным источником выживания для украинской армии в ближайшей перспективе.

Альтернативы кредиту €90 млрд нет, — цитирует политика издание.

По мнению Киева, механизм передачи денег может обсуждаться, однако процесс поддержки вооруженных сил не должен прерываться ни на день.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза готовят меры против Венгрии из-за ее решения блокировать европейский кредит для Киева. По информации инсайдеров, реакция Брюсселя не будет зависеть от того, кто победит на венгерских парламентских выборах.