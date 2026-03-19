Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 15:37

В РПЦ рассказали, что недопустимо делать во время Страстной седмицы

Священник Береговой предостерег от оправдания грехов в период Страстной седмицы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оправдание грехов — это грубое и непростительное нарушение Страстной седмицы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Владислав Береговой. Он напомнил, что в это время недопустимо проявление злобы и гордости.

Единственное нарушение, которое точно не будет прощено — это ваша уверенность в том, что вы имеете полное право оправдать свой греховный поступок и даже не считать его таковым. Нет прощения тому, кто его не просит, — высказался Береговой.

Ссоры с близкими и нежелание примиряться — это гораздо более серьезное нарушение, чем условная ложка майонеза в салате во время поста, отметил священнослужитель. Во время Страстной седмицы он посоветовал посетить храм и помолиться на службе чтения 12 Евангелий.

Ранее Береговой заявил, что православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля. Эта дата совпадает с Днем космонавтики, что, по мнению священнослужителя, не является случайностью, а несет в себе особый символизм «прорыва в небо».

православные
праздники
священники
верующие
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.