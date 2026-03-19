В РПЦ рассказали, что недопустимо делать во время Страстной седмицы Священник Береговой предостерег от оправдания грехов в период Страстной седмицы

Оправдание грехов — это грубое и непростительное нарушение Страстной седмицы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Владислав Береговой. Он напомнил, что в это время недопустимо проявление злобы и гордости.

Единственное нарушение, которое точно не будет прощено — это ваша уверенность в том, что вы имеете полное право оправдать свой греховный поступок и даже не считать его таковым. Нет прощения тому, кто его не просит, — высказался Береговой.

Ссоры с близкими и нежелание примиряться — это гораздо более серьезное нарушение, чем условная ложка майонеза в салате во время поста, отметил священнослужитель. Во время Страстной седмицы он посоветовал посетить храм и помолиться на службе чтения 12 Евангелий.

Ранее Береговой заявил, что православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля. Эта дата совпадает с Днем космонавтики, что, по мнению священнослужителя, не является случайностью, а несет в себе особый символизм «прорыва в небо».