18 мая 2026 в 12:48

Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской

Зампред ВРНС Иванов: Ирине Македонской молятся о защите от клеветы и врагов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующим рекомендуется молиться великомученице Ирине Македонской о защите от клеветы и врагов, а также об укреплении веры во время жизненных испытаний, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эта святая сама пережила многолетние гонения и страдания.

18 мая РПЦ совершает память великомученицы Ирины Македонской — одной из самых почитаемых святых в православном мире. Она жила в I веке в Македонии. Дочь языческого правителя Ликиния с юных лет отличалась редкой красотой и умом. Ее наставник Апелиан тайно рассказал ей о христианстве, и Ирина уверовала во Христа. Она прошла через многолетние страдания: ее бросали в ров со змеями, пилили железной пилой, привязывали к колесу. Но Господь сохранял ее невредимой. В первую очередь ей молятся о защите от клеветы и врагов. Ей молятся об укреплении веры в периоды испытаний, об исцелении от душевных и телесных недугов, о помощи в обращении неверующих родственников. Также к святой обращаются женщины, носящие имя Ирина, — пояснил Иванов.

Он добавил, что по погоде в день памяти святой Ирины Македонской на Руси судили о будущем урожае. По его словам, также существовал строгий запрет: капустную рассаду имели право сажать исключительно женщины, причем делать это следовало в поле в полном одиночестве. Он подчеркнул, что мужчинам категорически запрещалось участвовать в этом процессе, поскольку, если они брали в руки саженец, то овощ не завязывался кочаном.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, что любые негативные отзывы о работе храмов можно посчитать святотатством, при этом оставлять оценки или нет — остается на совести каждого. Он призвал прихожан при каких-либо проблемах не бежать жаловаться, а показать добрый пример и попытаться самому исправить ситуацию.

