Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе

Зампред ВРНС Иванов: святым князьям Борису и Глебу молятся о мире в семье

Икона «Святые Борис и Глеб», написанная священником Сергеем Симаковым в XX веке Икона «Святые Борис и Глеб», написанная священником Сергеем Симаковым в XX веке Фото: РИА Новости
Верующие обращаются к святым князьям Борису и Глебу с молитвами о гармонии в семейных отношениях, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, братьев также принято просить об исцелении от недугов.

15 мая православная церковь совершает память благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в Святом Крещении — Романа и Давида) — первых русских святых, канонизированных как Русской, так и Константинопольской церковью. Братья были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси. Им молятся о мире в семье, о прекращении вражды и распрей между родственниками и близкими людьми. Их просят об исцелении от болезней, особенно об укреплении душевных и телесных сил в страданиях, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в народных поверьях 15 мая известно как Борис и Глеб Сеятели. По словам зампреда ВРНС, именно в этот период люди начинали сеять пшеницу и высаживать огурцы с тыквой. Общественник отметил, что в день памяти святых рекомендуется посетить храм и поставить свечу перед их иконами.

Ранее священник Антоний Борисов заявил, что церковь может осуждать труд, если он служит удовлетворению корыстных стремлений. По его словам, коммунистическая идеология превратила работу в объект почти религиозного почитания, но после распада этой системы труд потерял свое былое значение.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

