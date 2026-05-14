Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе

Верующие обращаются к святым князьям Борису и Глебу с молитвами о гармонии в семейных отношениях, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, братьев также принято просить об исцелении от недугов.

15 мая православная церковь совершает память благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в Святом Крещении — Романа и Давида) — первых русских святых, канонизированных как Русской, так и Константинопольской церковью. Братья были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси. Им молятся о мире в семье, о прекращении вражды и распрей между родственниками и близкими людьми. Их просят об исцелении от болезней, особенно об укреплении душевных и телесных сил в страданиях, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в народных поверьях 15 мая известно как Борис и Глеб Сеятели. По словам зампреда ВРНС, именно в этот период люди начинали сеять пшеницу и высаживать огурцы с тыквой. Общественник отметил, что в день памяти святых рекомендуется посетить храм и поставить свечу перед их иконами.

