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04 июня 2026 в 15:11

Паводок, прорыв дамбы, эвакуация, режим ЧС: что происходит на Кубани 4 июня

Подтопленная набережная реки Кубани в Краснодаре Подтопленная набережная реки Кубани в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Режим ЧС ввели в Краснодарском крае после прорыва дамбы. Что там происходит, сколько людей в опасности, закончились ли экстремальные ливни?

Где ввели режим ЧС на Кубани, что происходит

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы в районе поселка Соболевский. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

О прорыве земляной дамбы стало известно в ночь на 4 июня, разрушен участок шириной около 25–30 м. Сработала сирена. Паводок угрожает жителям нескольких населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Кубани. Об опасности оповестили жителей Соболевского, хутора Урма и СНТ «Нефтяник».

Еще одну дамбу прорвало в Крымском районе, где режим ЧС объявили 1 июня. Там прорвало дамбу около хутора Западного; продолжаются работы по укреплению дамбы в районе станицы Троицкой, откуда в ночь с 3 на 4 июня эвакуировали жителей.

Всего из опасных районов Кубани было эвакуировано более 50 человек: 17 — в Славянском районе и 39 — в Крымском. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекали около 500 человек и 62 единицы техники — работают силы кубанского МЧС, аварийно-спасательный отряд «Кубань-Спас», муниципалы и волонтеры. Уложено около 30 тыс. мешков с песком, установлено 200 м водоналивной дамбы обвалования.

Что произошло с дамбой в Славянском районе, почему прорвало

Жителей населенных пунктов, которым угрожает паводок, выводят в безопасные районы — станицу Анастасиевскую и Крымск. В местах сбора подготовлены автобусы для дальнейшей эвакуации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причиной масштабного паводка на Кубани стали затяжные рекордные ливни, которые привели к переполнению водосборного бассейна Краснодарского водохранилища. До утра 2 июня ожидались ливни с грозой, градом и порывами ветра до 25 м/с.

Местные СМИ отмечают, что май 2026 года стал самым дождливым за последние 50 лет: в одном только Краснодаре выпало пять месячных норм осадков (выпало 330 мм осадков, что соответствует месячным осадкам в самые влажные месяцы для субтропического муссонного климата, например в дельте Ганга в Индии). 1 июня объем сброса из Краснодарского водохранилища составил 1200 кубометров в секунду.

«Как объясняют ученые, потепление вод Черного моря меняет характер погоды, заменяя обычные дожди редкими, но разрушительными ливнями с грозой и шквалистым ветром», — указывает «Югополис».

Какая погода сейчас на Кубани, закончились ли дожди

По оценкам синоптиков, масштабные ливни на Кубани закончились, погоду определяет жаркий антициклон.

«Сегодня погоду на Кубани формирует медленно разрушающийся антициклон. В большинстве районов солнечная и сухая погода, и только на востоке местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха — +26–28 градусов. Атмосферное давление около нормы. В пятницу без осадков, днем — +27–29 градусов», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу Foreca, новых дождей в Краснодаре в ближайшую неделю не ожидается: ливни ушли южнее, на Северный Кавказ. Тем не менее специалисты предупреждают, что паводок еще не закончился: экстренное предупреждение действует для Краснодара, Анапы, Абинского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского районов, а также Приморско-Ахтарского округа.

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Регионы
Краснодарский край
паводок
дамбы
эвакуация
режим ЧС
Валентин Меликов
В. Меликов
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