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04 июня 2026 в 15:03

Беглов объяснил, о чем на самом деле говорит массовый налет на Петербург

Беглов: налет БПЛА на Петербург перед ПМЭФ говорит, что у Киева сдают нервы

Александр Беглов Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Массовый налет беспилотников на Санкт-Петербург накануне ПМЭФ свидетельствует о том, что у противника сдают нервы, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит ИС «Вести», система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Вчерашнее еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система нашей противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы. Но они всегда бывают, потому что это была атака, непростая, сложная атака. Но мы к ней готовились, и мы достойно встретили наших неприятелей, — отметил Беглов.

Он обратил внимание, что все необходимые меры для обеспечения безопасности были заблаговременно приняты. Эта работа проводилась совместно с федеральным центром и силовыми структурами.

Ранее Беглов сообщил, что несколько человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. По его словам, в настоящее время идет ликвидация последствий.

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