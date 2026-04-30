День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:01

В РПЦ ответили, допустимо ли писать негативные отзывы о работе храмов

Священник Ильяшенко: негативные отзывы о храмах становятся святотатством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любые негативные отзывы о работе храмов можно посчитать святотатством, при этом оставлять оценки или нет — остается на совести каждого, заявил «Вечерней Москве» священник Филипп Ильяшенко. Он призвал прихожан при каких-либо проблемах не бежать жаловаться, а показать добрый пример и попытаться самому исправить ситуацию.

Когда мы говорим о церкви что-то осуждающее, мы становимся хулителями тела Христова. И это будет святотатством. С несовершенством мира можно встретиться в любой институции, в том числе религиозной, церковной. Нужно ли предавать публичной огласке недостатки этой институции — дело совести каждого человека. Церковь — это мы, прихожане церкви. Все, кто заходит в это здание. Это наша общая забота о ней. Видишь недостаток, например бумажку на полу — подними и выброси, — высказался Ильяшенко.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предостерег от поиска счастья в стандартных мирских целях, таких как стремление к деньгам, славе и удовольствиям. Он подчеркнул, что все это уводит человека от истинного смысла бытия.

Общество
РПЦ
священники
храмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.