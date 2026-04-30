В РПЦ ответили, допустимо ли писать негативные отзывы о работе храмов

Любые негативные отзывы о работе храмов можно посчитать святотатством, при этом оставлять оценки или нет — остается на совести каждого, заявил «Вечерней Москве» священник Филипп Ильяшенко. Он призвал прихожан при каких-либо проблемах не бежать жаловаться, а показать добрый пример и попытаться самому исправить ситуацию.

Когда мы говорим о церкви что-то осуждающее, мы становимся хулителями тела Христова. И это будет святотатством. С несовершенством мира можно встретиться в любой институции, в том числе религиозной, церковной. Нужно ли предавать публичной огласке недостатки этой институции — дело совести каждого человека. Церковь — это мы, прихожане церкви. Все, кто заходит в это здание. Это наша общая забота о ней. Видишь недостаток, например бумажку на полу — подними и выброси, — высказался Ильяшенко.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предостерег от поиска счастья в стандартных мирских целях, таких как стремление к деньгам, славе и удовольствиям. Он подчеркнул, что все это уводит человека от истинного смысла бытия.