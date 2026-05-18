18 мая 2026 в 13:29

Мэр Тбилиси выдвинул жесткое обвинение представителям Запада

Мэр Тбилиси Каладзе обвинил Запад в поощрении беспорядков и попытке революции

Каха Каладзе Каха Каладзе Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Представители западных стран своими заявлениями поощряли митингующих для углубления беспорядков и реализации революционного сценария в Грузии, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, которые передает ТАСС, он не помнит, чтобы западные политики сделали хоть одно замечание с осуждением деяний протестующих.

Я не помню, чтобы они сделали бы хоть одно заявление и осудили бы такие деяния. Наоборот, они поощряли, способствовали тому, чтобы поляризация еще больше углубилась, представители общества противостояли друг другу, осуществился революционный сценарий в стране. Конечно же, эти процессы протекали при их непосредственном участии, — сказал Каладзе.

В Грузии в конце ноября — начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как объявили о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения с силовиками, которые применяли газ и водометы.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин, отвечая на язвительные слова главы евродипломатии Каи Каллас об успехах Тбилиси, заявил, что экономика Грузии выросла за год на 7,5%, а за первый квартал этого года — на 9,1%. Он подчеркнул, что страна развивается благодаря тому, что не прислушивается к советам Европы.

