В Грузии вынесли приговор организаторам штурма президентского дворца

Тбилисский городской суд вынес приговор участникам штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября 2025 года, передает грузинский телеканал «Рустави 2». Речь идет об оперном певце Паате Бурчуладзе, бывшем генпрокуроре Муртазе Зоделаве, оппозиционерах Ираклии Надирадзе, Паате Манджгаладзе и экс-военном Лаше Беридзе.

Фигуранты приговорены к семи годам тюрьмы. Другие участники дела также были признаны судом виновными и приговорены к разным срокам заключения. Так, бывший сотрудник МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили заочно получил два года тюрьмы, Ираклий Чхвиркия, Торнике Мчедлишвили, Гури Жвания и Ника Гвенцадзе — пять лет заключения.

В тот день в Тбилиси прошел митинг, который закончился столкновением с полицией. Пятерых лидеров схватили за призывы к свержению власти, а также попытку захвата объекта стратегического и особого значения. Всего задержали более 40 человек.

