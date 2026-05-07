В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян В Тбилиси задержали мужчину, обвиняемого в ограблении и захвате заложников

Мужчину, обвиняемого в ограблении и захвате заложников, задержали в Тбилиси, передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии. В марте неоднократно судимый обвиняемый вместе с сообщниками проник в квартиру, где находились граждане России.

Угрожая убийством, преступники избили несколько человек и взяли их в заложники. Кроме того, злоумышленники отняли у потерпевших $2 тыс. (150,4 тыс. рублей) наличными и дорогую компьютерную технику. Впоследствии заложников удалось освободить. Наказание по статьям УК, которые инкриминируются задержанным, подразумевает лишение свободы на срок до 14 лет.

