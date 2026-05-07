07 мая 2026 в 13:57

В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян

В Тбилиси задержали мужчину, обвиняемого в ограблении и захвате заложников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчину, обвиняемого в ограблении и захвате заложников, задержали в Тбилиси, передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии. В марте неоднократно судимый обвиняемый вместе с сообщниками проник в квартиру, где находились граждане России.

Угрожая убийством, преступники избили несколько человек и взяли их в заложники. Кроме того, злоумышленники отняли у потерпевших $2 тыс. (150,4 тыс. рублей) наличными и дорогую компьютерную технику. Впоследствии заложников удалось освободить. Наказание по статьям УК, которые инкриминируются задержанным, подразумевает лишение свободы на срок до 14 лет.

Ранее россиянка, которой удалось выбраться из скам-центра в Мьянме, рассказала о рисках перепродажи людей и об использовании заложников в опасных криминальных операциях. Девушка самостоятельно откликнулась на заманчивое предложение о работе через популярный мессенджер, не подозревая о скрытой угрозе.

До этого стало известно, что Бутырская межрайонная прокуратура добилась приговора мужчине, который пытался организовать похищение бывшей супруги в Уфе. Целью злоумышленника было переоформление имущества женщины на свое имя.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

