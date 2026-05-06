День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 08:39

Россиянка раскрыла схемы работы азиатских скам-центров и перепродажи людей

Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала о схемах перепродажи людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянка, которой удалось выбраться из скам-центра в Мьянме, рассказала о рисках перепродажи людей и об использовании заложников в опасных криминальных операциях, передает РИА Новости. Девушка самостоятельно откликнулась на заманчивое предложение о работе через популярный мессенджер, не подозревая о скрытой угрозе.

В начале общение с работодателями выглядело вполне официально и не вызывало никаких подозрений у соискательницы. Пострадавшая пояснила, что нашла объявление на известных площадках, ориентированных на поиск работы в Таиланде и на Бали. Процесс рекрутинга проходил в стандартном формате, где она подробно описывала свой профессиональный опыт потенциальным нанимателям.

Подобные мошеннические центры в странах Юго-Восточной Азии часто используют социальные сети для поиска жертв, обещая им высокие доходы. Оказавшись внутри преступной структуры, жертвы часто сталкиваются с изъятием документов и принуждением к международному кибермошенничеству под угрозой насилия. Россиянка подчеркнула, что ей удалось избежать самого страшного сценария только благодаря своей быстрой реакции на происходящее.

Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах, — заявила собеседница агентства.

Освобождение гражданки РФ стало возможным 20 апреля благодаря скоординированным усилиям российских и местных силовых ведомств. В спасательной операции участвовали сотрудники посольства России в Мьянме и представитель МВД России во Вьетнаме. Дипломаты в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность при поиске работы за рубежом через непроверенные интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.

Азия
Мьянма
рабство
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Трамп «забыл» позвать Израиль на переговоры с Ираном
«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки
«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.