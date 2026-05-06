Россиянка раскрыла схемы работы азиатских скам-центров и перепродажи людей Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала о схемах перепродажи людей

Россиянка, которой удалось выбраться из скам-центра в Мьянме, рассказала о рисках перепродажи людей и об использовании заложников в опасных криминальных операциях, передает РИА Новости. Девушка самостоятельно откликнулась на заманчивое предложение о работе через популярный мессенджер, не подозревая о скрытой угрозе.

В начале общение с работодателями выглядело вполне официально и не вызывало никаких подозрений у соискательницы. Пострадавшая пояснила, что нашла объявление на известных площадках, ориентированных на поиск работы в Таиланде и на Бали. Процесс рекрутинга проходил в стандартном формате, где она подробно описывала свой профессиональный опыт потенциальным нанимателям.

Подобные мошеннические центры в странах Юго-Восточной Азии часто используют социальные сети для поиска жертв, обещая им высокие доходы. Оказавшись внутри преступной структуры, жертвы часто сталкиваются с изъятием документов и принуждением к международному кибермошенничеству под угрозой насилия. Россиянка подчеркнула, что ей удалось избежать самого страшного сценария только благодаря своей быстрой реакции на происходящее.

Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах, — заявила собеседница агентства.

Освобождение гражданки РФ стало возможным 20 апреля благодаря скоординированным усилиям российских и местных силовых ведомств. В спасательной операции участвовали сотрудники посольства России в Мьянме и представитель МВД России во Вьетнаме. Дипломаты в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность при поиске работы за рубежом через непроверенные интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.