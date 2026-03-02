Мэр Тбилиси застрял на Ближнем Востоке из-за ударов Ирана

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не смог вылететь из Абу-Даби из-за ударов Ирана, сообщил грузинский «Первый канал». При этом не уточняется, с какой целью градоначальник поехал в ОАЭ.

Ранее очевидец Кирилл Аксенов рассказал NEWS.ru, что авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов перестали поддерживать связь с застрявшими в Дубае туристами. По его словам, туроператор не предоставляет информацию о ближайших возможных рейсах. Он отметил, что туристы организовали общий чат в ожидании рейса в аэропорту.

До этого стало известно, что туристам, застрявшим на Бали из-за отмены рейсов в страны Ближнего Востока, разрешили продлить пребывание на территории Индонезии до 30 дней. Документы оформляются либо в международном аэропорту, либо в иммиграционном офисе, при этом штрафы за превышение срока не будут взиматься при официальном подтверждении отмены или переноса рейса.

Кроме того, сообщалось, что аэропорт Абу-Даби в ОАЭ возобновил отправку рейсов впервые с 28 февраля, когда Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Открыта регистрация на ряд международных рейсов, в том числе в Москву.