Сосед России заявил о желании «подружиться» с США Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия готова к открытому пересмотру отношений с США

Власти Грузии готовы к открытому пересмотру отношений с США, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, которые передает ТАСС, при предыдущей американской администрации страна получала в свой адрес угрозы, что было неприемлемым.

Власти Грузии готовы к открытому пересмотру отношений [с США]. Во время предыдущей администрации мы слышали угрозы, что является неприемлемым. Мы — независимая страна, за которую боролись наши предки, чтобы не быть ни от кого зависимыми, — отметил Каладзе.

Мэр грузинской столицы обратил внимание, что позиция его страны во много совпадает с мнением президента США Дональда Трампа. В частности, добавил он, это касается вопроса иностранного финансирования отдельных сил в стране.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла ФРГ Петера Фишера в поддержке радикальных молодежных организаций. По его словам, дипломат покровительствует нападавшим на штаб правящей партии. Он расценил действия посла как вмешательство в избирательную кампанию перед выборами. Спустя две недели Фишер вернулся к работе.