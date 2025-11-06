Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:46

МИД Германии сообщил о возвращении посла в Тбилиси

Посол ФРГ Петер Фишер вернулся к работе в Грузии после консультаций

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Посол ФРГ Петер Фишер вернулся к работе в Грузии после отзыва для консультаций в Берлине, сообщил МИД Германии в соцсети X. Фишер был отозван 19 октября в связи с позицией грузинских властей.

Посол Германии в Тбилиси после консультаций в Берлине сегодня вернулся в Грузию. Там он продолжит свою активную работу при нашей полной поддержке, — говорится в сообщении.

Дипломат открыто критиковал власти Грузии и выражал поддержку участникам протестных акций в Тбилиси. МИД Грузии выражал обеспокоенность действиями Фишера, связывая их с поощрением радикализма. В ответ немецкое внешнеполитическое ведомство направило протест поверенному в делах Грузии в Берлине.

Ранее в МИД Германии приняли решение отозвать своего посла в Тбилиси. В ведомстве заявили, что грузинское руководство на протяжении долгого времени оказывает давление на дипломата и явно выступает против Евросоюза.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Фишера в поддержке радикальных молодежных организаций. По его словам, дипломат покровительствует нападавшим на штаб правящей партии. Он расценил действия посла как вмешательство в избирательную кампанию перед выборами.

Грузия
Германия
послы
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.