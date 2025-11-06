МИД Германии сообщил о возвращении посла в Тбилиси Посол ФРГ Петер Фишер вернулся к работе в Грузии после консультаций

Посол ФРГ Петер Фишер вернулся к работе в Грузии после отзыва для консультаций в Берлине, сообщил МИД Германии в соцсети X. Фишер был отозван 19 октября в связи с позицией грузинских властей.

Посол Германии в Тбилиси после консультаций в Берлине сегодня вернулся в Грузию. Там он продолжит свою активную работу при нашей полной поддержке, — говорится в сообщении.

Дипломат открыто критиковал власти Грузии и выражал поддержку участникам протестных акций в Тбилиси. МИД Грузии выражал обеспокоенность действиями Фишера, связывая их с поощрением радикализма. В ответ немецкое внешнеполитическое ведомство направило протест поверенному в делах Грузии в Берлине.

Ранее в МИД Германии приняли решение отозвать своего посла в Тбилиси. В ведомстве заявили, что грузинское руководство на протяжении долгого времени оказывает давление на дипломата и явно выступает против Евросоюза.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Фишера в поддержке радикальных молодежных организаций. По его словам, дипломат покровительствует нападавшим на штаб правящей партии. Он расценил действия посла как вмешательство в избирательную кампанию перед выборами.