09 сентября 2025 в 17:58

Посла Германии в Грузии уличили в поддержке радикалов

Председатель парламента Грузии обвинил посла Германии в поддержке радикалов

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Германии Петера Фишера в поддержке радикальных молодежных организаций, передает «Взгляд». По его словам, дипломат покровительствует нападавшим на штаб правящей партии.

Поддерживаемые послом Германии «титушки» (люди, используемые местными властями в качестве подстрекателей. — NEWS.ru) уже в третий раз с фашистскими выкриками напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты», — высказался Папуашвили.

По его словам, поддержку радикальных групп иностранным дипломатом в период избирательной кампании можно назвать вмешательством в выборы, которые состоятся 4 октября. Он также отметил, что отказ посла осудить акты насилия — это прямое нарушение Венской конвенции.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии извне будут продолжаться. По его словам, за провокациями стоят структуры так называемого глубинного государства, цель которых — организовать государственный переворот.

