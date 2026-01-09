Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 10:59

Россия расширяет военные отношения с одной страной

ТАСС: Россия и Иран расширяют отношения в военной сфере

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва и Тегеран расширяют отношения в военной сфере, заявил в интервью ТАСС посол Ирана в столице России Казем Джалали. По его словам, раскрывать детали сотрудничества неуместно.

Отношения в военной области и безопасности также расширяются, здесь неуместно говорить о деталях такого сотрудничества, — сказал Джалали.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ может посодействовать в процессе решения проблемы ядерного досье Тегерана. Он отметил, что Москва не навязывает свои посреднические услуги, но готова предложить их в случае необходимости.

До этого стало известно, что переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час. Встреча двух лидеров прошла 12 декабря. Отмечается, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества.

Кроме того сообщалось, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Джалали пояснил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта. Он отметил, что эта договоренность была достигнута в ходе переговоров сторон в Махачкале 6–7 ноября, в которых участвовали представители крупных компаний и власти обеих стран.

Россия
Иран
послы
политика
