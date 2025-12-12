Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:20

Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана

Переговоры Путина и Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»/kremlin.ru
Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час, сообщило РИА Новости. Встреча двух лидеров началась примерно в 12:10 мск.

Отмечается, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества. Также президенты обсудили реализацию проекта транспортного коридора «Север-Юг».

Ранее президент РФ заявил, что отношения Ирана и России развиваются весьма позитивно. Утром 12 декабря российский лидер в рамках поездки в Туркмению прибыл в конгресс-центр Ашхабада. Здесь он принял участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия.

До этого сообщалось, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Исламской республики в Москве Казем Джалали пояснил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта. Он отметил, что эта договоренность была достигнута в ходе переговоров сторон в Махачкале 6–7 ноября, в которых участвовали представители крупных компаний и власти обеих стран.

