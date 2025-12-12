Путин двумя словами оценил отношения России и Ирана

Отношения Ирана и России развиваются весьма позитивно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Утром 12 декабря российский лидер в рамках поездки в Туркмению прибыл в конгресс-центр Ашхабада. Здесь он принимает участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия.

Хотел бы отметить, что отношения между нашими странами развиваются весьма позитивно, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что межгосударственные отношения в условиях современного многополярного мира должны развиваться в духе уважения интересов всех сторон. Он подчеркнул, что ООН продолжает успешно выполнять свою миссию и зачастую остается единственной платформой, способной поддерживать баланс интересов и «находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон».

До этого лидер Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил стратегическое партнерство с Россией. Он подвел итоги состоявшегося 11 декабря телефонного разговора с Владимиром Путиным и очередного заседания двусторонней комиссии.