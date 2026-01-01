В США оценили планы директора национальной разведки по преследованию России Рид: директор национальной разведки США Габбард не планирует преследовать РФ

Директор национальной разведки США Тулси Габбард не планирует преследовать Россию, заявила РИА Новости Тара Рид, обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена. Она также положительно оценила ликвидацию USAID.

Они избавились от некоторых деструктивных сил. Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России, — сказала Рид.

Ранее Габбард публично опровергла распространенную Reuters информацию о намерении России установить контроль над Украиной, а затем и Европой. Она обвинила агентство в сознательной дезинформации населения. Директор Нацразведки подчеркнула, что распространяемый агентством «ложный нарратив» призван подогреть истерию и страх среди населения, чтобы оно поддержало эскалацию.

До этого командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться к вооруженному противостоянию с Россией через пять лет. Представитель ВС ФРГ отметил, что его «внутренние часы» тикают. Гисс добавил, что речь идет также об устойчивости в социальном плане.