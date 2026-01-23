Названы наиболее оплачиваемые вакансии для россиян без опыта

Названы наиболее оплачиваемые вакансии для россиян без опыта «Постньюс»: домашнему персоналу предлагают зарплату более 190 тыс. рублей

Ежемесячная зарплата домашнего и обслуживающего персонала в среднем составляет 197 тыс. рублей, сообщает «Постньюс» со ссылкой на исследование одного из сервисов по поиску работы. Сервис оценил, какую оплату предлагают в разных сферах соискателям без опыта работы.

Сообщается, что на втором месте рейтинга оказались вакансии на должность административного персонала — средняя зарплата составляет около 149 тыс. рублей. Третье место заняли сотрудники в сфере транспорта со средней зарплатой около 142 тыс. рублей.

Среди регионов самая высокая медианная зарплата зафиксирована в Ненецком АО и Республике Ингушетия. Там соискателям предлагают по 210 тыс. рублей.

Ранее заместитель генерального директора платформы «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что в 2026 году ожидается существенный рост заработных плат в ряде ключевых и высокотехнологичных отраслей. По его прогнозу, доходы специалистов могут увеличиться на 10–20% и более.