11 февраля 2026 в 13:57

HR-эксперт раскрыла, какие вопросы не вправе задавать на собеседовании

HR-эксперт Зулия Лоикова: соискателя не должны спрашивать о семейном положении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соискателя не вправе расспрашивать о возрасте и семейном положении, в частности о планировании детей и другой личной информации, заявила «Москве 24» HR-эксперт Зулия Лоикова. Она напомнила, что подобные вопросы нарушают статью ТК РФ о запрещении дискриминации в сфере труда.

Это означает, что компания готова преступать закон уже на этапе найма. После трудоустройства могут возникнуть и другие нарушения, например, связанные с предоставлением больничных. Такая ситуация говорит, что работодатель не хочет выстраивать грамотную кадровую политику и больше заинтересован не в талантливом сотруднике, а в некоем ресурсе, который в ближайшее время не будет доставлять проблем, — предупредила Лоикова.

Соискатель также должен насторожиться, если рекрутер активно уклоняется от обсуждения деталей вакансии и выдает лишь шаблонные формулировки. Отсутствие четкого списка должностных обязанностей и требование высокой стрессоустойчивости — тоже тревожные признаки.

Ранее HR-директор в финтех-отрасли Екатерина Великая заявила, что работники могут трудиться сверхурочно в ожидании карьерного роста. По ее словам, переработки могут быть связаны со стремлением получить премию.

