HR-эксперт ответила, почему сотрудники могут задерживаться на работе

05 февраля 2026 в 05:15

HR-эксперт Великая: сотрудники могут перерабатывать в надежде на карьерный рост

Работники могут трудиться сверхурочно в ожидании карьерного роста, заявила NEWS.ru действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, переработки также могут быть связаны со стремлением получить премию.

Хороший и работоспособный сотрудник должен всегда успевать выполнять всю свою работу за свои восемь часов. Все, что он делает больше, обычно происходит по его вдохновению и мотивации, и это часто не оплачивается. Соответственно, такая мотивация может быть связана с тем, что у человека в перспективе будет карьерный взлет или премия, и он к этому готов. Однако сейчас премировать стали меньше, и во многих компаниях уже давно отменены годовые бонусы и 13-я зарплата. Поэтому сотрудники демотивированы и не видят необходимости задерживаться на работе, — пояснила Великая.

Она добавила, что руководитель должен обратить внимание на ситуацию, когда сотрудник не успевает завершить свои обязанности за рабочий день. По словам эксперта, это может свидетельствовать о значительном объеме задач, который превышает возможности работника. Кроме того, указала Великая, человек может не обладать необходимыми навыками, а также отличаться медлительностью, недостаточной квалификацией или невнимательностью.

Ранее появилась информация, что в минувшем году почти половина россиян (47%) выполняли сверхурочную работу. По данным аналитиков, около 30% респондентов не получили за это дополнительную оплату.

